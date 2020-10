Coronavirus Italia, scoppia maxi focolaio in una scuola. Ecco dove (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato individuato presso l'Istituto superiore Principessa Maria Pia di Taranto. Ben 18 studenti sono risultati positivi al tampone. Diciassette frequentano la stessa classe, solo uno appartiene ad un'altra sezione. Si tratta di un episodio, questo, che può essere considerato come un "evento sentinella, un segnale di allarme importante, da interpretare a livello nazionale: ossia di particolare gravità e potenziale evitabile", stando alle parole del presidente nazionale della Sis 118 Mario Balzanelli. Il quale, commentando la vicenda dell'istituto pugliese ha sottolineato che "per evitare che le scuole si traducano in un gigantesco cluster dobbiamo capire che coprire naso e bocca non basta perchè gli ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un nuovodiè stato individuato presso l'Istituto superiore Principessa Maria Pia di Taranto. Ben 18 studenti sono risultati positivi al tampone. Diciassette frequentano la stessa classe, solo uno appartiene ad un'altra sezione. Si tratta di un episodio, questo, che può essere considerato come un "evento sentinella, un segnale di allarme importante, da interpretare a livello nazionale: ossia di particolare gravità e potenziale evitabile", stando alle parole del presidente nazionale della Sis 118 Mario Balzanelli. Il quale, commentando la vicenda dell'istituto pugliese ha sottolineato che "per evitare che le scuole si traducano in un gigantesco cluster dobbiamo capire che coprire naso e bocca non basta perchè gli ...

DPCgov : Semplice ?? Gratuita ?? Aiuta a contenere il #Coronavirus ????? Proteggi te stesso e la comunità. Scarica l’app… - ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - ilpost : Perché in Italia finora è andata meglio? - matteoschiavon9 : RT @enricodii69: Come si sente una persona normale in Italia in questo momento. #covid_19italia #coronavirus #mascherina #Covid_19 https://… - carlakak : RT @ElioLannutti: Coronavirus ultimi dati. In Italia 3.678 nuovi positivi, mille più di ieri, con 125mila tamponi. 31 le vittime @sole24ore… -