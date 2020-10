Coronavirus, il governo: Mascherine da portare anche in casa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo DPCM con le norme di contenimento anti . Mascherine che andranno portate anche all’aperto con alcune eccezioni, ad esempio per chi fa sport e per i bambini sotto i sei anni: lo ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Poi il premier lancia un monito … Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo DPCM con le norme di contenimento anti .che andranno portateall’aperto con alcune eccezioni, ad esempio per chi fa sport e per i bambini sotto i sei anni: lo ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Poi il premier lancia un monito …

