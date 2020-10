Coronavirus, continuano ad aumentare i casi in Abruzzo ieri ne sono stati registrati 61 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Aquila - sono complessivamente 4715 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 61 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 90 anni). I minorenni sono 3, di cui 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 485 (si tratta di una 88enne della provincia dell’Aquila). *(il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato sottratto un caso comunicato ieri e risultato in carico ad altra Regione) Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3132 dimessi/guariti (+17 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Aquila -complessivamente 4715 ipositivi al Covid 19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 61 nuovi(di età compresa tra 2 e 90 anni). I minorenni3, di cui 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 485 (si tratta di una 88enne della provincia dell’Aquila). *(il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato sottratto un caso comunicatoe risultato in carico ad altra Regione) Nel numero deipositivicompresi anche 3132 dimessi/guariti (+17 rispetto a, di cui 17 che da sintomatici con ...

PagliariniSte : Nelle #Marche continuano as aumentare i positivi al #coronavirus. Oggi sono 84 in più con 1.012 tamponi. Da inizio… - il_Giangi : #NobelPrize Spiace che il #Nobel2020 per la #Medicina quest'anno non lo abbiano vinto gli scienziati che continuano… - ItalObserver : @GiDiFenza @FartFromAmerika @VoceIddio @queequeg1901 La durata pure del.’immunità naturale é tutta da vedere, il fa… - lamortevito : Questi video dovrebbe far ricredere, almeno un po’, quei cialtroni che continuano a dire che la mascherina non serv… - PressFutura : #FuturaPress #Coronavirus: continuano ad aumentare i #positivi in #Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus continuano Coronavirus, continuano a salire i contagi in Piemonte La Stampa Bonorva, cittadino guarisce dal coronavirus: i casi scendono a tre

"Invitiamo a continuare a mantenere comportamenti responsabili - ha ... A Padria, invece, non è ancora guarita la persona contagiata dal Covid-19. "I due tamponi che ha fatto - ha dichiarato il ...

Coronavirus in Toscana, è allarme: 4 morti (a Firenze, Pistoia e Massa), oggi 7 ottobre. E 300 nuovi contagi

FIRENZE – Ora ci si deve preoccupare davvero: la pandemia continua a colpire pesantemente anche la Toscana. Oggi, 7 ottobre, sono stati registrati 4 morti da coronavirus (quattro uomini: due a Firenze ...

"Invitiamo a continuare a mantenere comportamenti responsabili - ha ... A Padria, invece, non è ancora guarita la persona contagiata dal Covid-19. "I due tamponi che ha fatto - ha dichiarato il ...FIRENZE – Ora ci si deve preoccupare davvero: la pandemia continua a colpire pesantemente anche la Toscana. Oggi, 7 ottobre, sono stati registrati 4 morti da coronavirus (quattro uomini: due a Firenze ...