Anticipazioni Una Vita, la morte di Lolita: l'opportunità che Genoveva e la Quesadilla stavano aspettando

Anticipazioni Una Vita: il filmato in basso ci fa comprendere che Natalia, la Quesadilla, complotteranno insieme contro Antonito e Lolita. Ecco cosa succede.

Anticipazioni Una Vita: la rabbia di Natalia

La sorella di Aurelio evidentemente ritiene che le vicine le abbiano fatto un affronto, perché dichiara furibonda che devono pagarla, per l'umiliazione che le hanno inferto: non sanno contro chi si si stanno mettendo! Genoveva cerca di calmarla, dicendo che tutto avverrà a tempo debito, ma l'altra è troppo arrabbiata e le dice che non sa che cosa le hanno fatto "queste donne": erano scatenate. Ha cercato di seguire i suoi consigli, ma teme che siano solo serviti per peggiorare le cose. Genoveva le risponde di ...

