Uomini e donne, Sirius: “Quel bacio con Veronica…” (Di martedì 6 ottobre 2020) Cosa è accaduto tra Nicola Vivarelli, il Sirius di Uomini e donne, e Veronica? Si parla di un bacio e lui dichiara che…ecco le rivelazioni Dopo un inizio di “stagione“ di Uomini e donne un po’ in sordina, Nicola Vivarelli è tornato davvero protagonista del programma condotto e prodotto da Maria De Filippi. Il marinaio, ex corteggiatore di Gemma Gargani, ha chiuso definitivamente alcune settimane fa la suaArticolo completo: Uomini e donne, Sirius: “Quel bacio con Veronica…” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Cosa è accaduto tra Nicola Vivarelli, ildi, e Veronica? Si parla di une lui dichiara che…ecco le rivelazioni Dopo un inizio di “stagione“ diun po’ in sordina, Nicola Vivarelli è tornato davvero protagonista del programma condotto e prodotto da Maria De Filippi. Il marinaio, ex corteggiatore di Gemma Gargani, ha chiuso definitivamente alcune settimane fa la suaArticolo completo:: “Quelcon Veronica…” dal blog SoloDonna

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - matteosalvinimi : Sempre dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa, dalla parte dell'ordine e della legalità. - Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese agli operatori di #polizia aggrediti e feriti durante servizi di prevenzione e… - PrimoPianoMolis : Giunta rosa a Montenero, due donne e due uomini in squadra - tsukkikei : RT @nontelodico_: Alessandro Magno (356-323 a.C) ebbe relazioni sia con donne e sia con uomini ma questa cosa non era mai stata giudicata p… -