La Torta salata con melanzane salsiccia e patate è una ricetta molto appetitosa, rapida e facile da preparare però veramente ricca di gusto. Piacerà sicuramente a tutti. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia, 2 patate medie, 1 melanzana grande, 3 salsicce, 250 g di provola o fior di latte, 40 g di parmigiano reggiano grattugiato, Sale fino q.b., Pepe nero macinato q.b., 1 spicchietto d'aglio, Olio per friggere. Per preparare la torta salata iniziamo lavando e rimuovendo le estremità delle melanzane, poi tagliate a cubetti piccoli. Mettete l'olio di semi in padella e iniziate a friggere le melanzane, un po' alla volta. Intanto tagliate il fior di latte a cubetti, sbucciate le patate e lavatele sotto l'acqua corrente fredda.

Notiziedi_it : Torta salata zucca, funghi e Grana Padano - Framorcom : Torta salata zucchine e peperoni con uova e formaggio - _catcopycat_ : 6- ultimo ma non per importanza abbiamo la torta di riso: piatto tipicamente ligure difficile da trovare nelle altr… - rhaegarcms : @cmsblair la torta salata è una delle cose più buone del mondo, mi piace tantissimo. scommetto che anche tu sei una… - cmsblair : @rhaegarcms pure io ho sonno ,, io mangio la torta salata non vedo l’ora ma qui non si sbrigano uff -

Le torte salate sono l'ideale per eventi o per pasti rapidi da mangiare fuori come pranzo al sacco, oltre che ottime da mangiare il giorno dopo se avanzano.

Torta salata di zucchine pronta in meno di 30 minuti

Una torta salata molto delicata nel sapore e d’effetto facile da realizzare, ideale per un pranzo informale o un pic-nic.

Le torte salate sono l'ideale per eventi o per pasti rapidi da mangiare fuori come pranzo al sacco, oltre che ottime da mangiare il giorno dopo se avanzano. Una torta salata molto delicata nel sapore e d'effetto facile da realizzare, ideale per un pranzo informale o un pic-nic.