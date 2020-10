Serie A, Ricciardi: “Bisogna chiedersi se il protocollo è adeguato” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Il protocollo per il mondo del calcio è stato siglato a fine maggio 2020, in una situazione epidemiologica completamente diversa, quando i casi di Covid-19 stavano diminuendo e avevamo messo sotto controllo la curva”. Lo ha dichiarato Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, intervenuto ai microfoni di Tg2 Post. “In questo momento, nonostante l’Italia sia il miglior paese in Europa, la curva è in enorme aumento e bisogna chiedersi se il protocollo sia adeguato”, ha continuato Ricciardi che poi è tornato sulla decisione dell’Asl di non far partire il Napoli per Torino: “L’intervento dell’Asl è stato ineccepibile, in questo momento in Campania c’è il record assoluto di nuovi casi, ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ilper il mondo del calcio è stato siglato a fine maggio 2020, in una situazione epidemiologica completamente diversa, quando i casi di Covid-19 stavano diminuendo e avevamo messo sotto controllo la curva”. Lo ha dichiarato Walter, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, intervenuto ai microfoni di Tg2 Post. “In questo momento, nonostante l’Italia sia il miglior paese in Europa, la curva è in enorme aumento e bisognase ilsia adeguato”, ha continuatoche poi è tornato sulla decisione dell’Asl di non far partire il Napoli per Torino: “L’intervento dell’Asl è stato ineccepibile, in questo momento in Campania c’è il record assoluto di nuovi casi, ...

sportface2016 : #SerieA, #Ricciardi: 'Bisogna chiedersi se il protocollo è adeguato' - claax2 : @LinoGuanciale Dai, quando esce la serie del commissario Ricciardi? Sto morendo. - infoitinterno : Serie A, Ricciardi: «Possibile stop per due settimane» - MariangelaLaste : “Ricciardi si era innamorato di Enrica perché Enrica era l’altra parte di sé, la parte che gli serviva per sopravvi… - junews24com : Ricciardi (OMS) svela: «Rischio rinvii in Serie A? Ecco cosa potrebbe accadere» -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ricciardi Serie A, Ricciardi: "Bisogna chiedersi se il protocollo è adeguato" Sportface.it GP Eifel, Ricciardo pronostica una gara pazza al Nurbugring

I due piloti Renault guardano al Nurburgring e una striscia di piazzamenti a punti da proseguire per contendere il terzo posto nel mondiale Costruttori a McLaren e Racing Point. Week end previsto su t ...

GP Eifel | Renault, Ricciardo: “Potrebbe essere un weekend imprevedibile”

Dopo una lunga assenza durata sette anni, la Formula 1 farà nuovamente tappa al Nürburgring per l'undicesimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1. Una stagione senza dubbio particolare, in gran ...

Red Bull Junior Team, nessun rimpianto

Christian Horner, team principal della scuderia austriaca, è tornato a parlare del discusso programma di giovani piloti portato avanti dalla sua squadra ...

I due piloti Renault guardano al Nurburgring e una striscia di piazzamenti a punti da proseguire per contendere il terzo posto nel mondiale Costruttori a McLaren e Racing Point. Week end previsto su t ...Dopo una lunga assenza durata sette anni, la Formula 1 farà nuovamente tappa al Nürburgring per l'undicesimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1. Una stagione senza dubbio particolare, in gran ...Christian Horner, team principal della scuderia austriaca, è tornato a parlare del discusso programma di giovani piloti portato avanti dalla sua squadra ...