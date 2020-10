Sabrina Salerno e Jo Squillo: la strepitosa reunion a Name That Tune (Di martedì 6 ottobre 2020) reunion strepitosa per Sabrina Salerno e Jo Squillo, che dopo (quasi) trent’anni si sono incontrate a Name That Tune – Indovina La Canzone, il nuovo programma condotto da Enrico Papi. Ad animare la contesa ci sono state, in una formula ormai consolidata, le sfide musicali a tempo, le canzoni da indovinare e improvvisare, eseguite live dalla band in studio composta da dieci elementi. Tra divertimento, risate e tanta musica, le due icone della musica anni ’80 hanno partecipando insieme nella stessa squadra insieme ad Andrea Damante, capitanata dal giornalista sportivo di Sky Fabio Caressa, contro il team formato da Elettra Lamborghini, neo sposina (e bellissima in un mini abito bianco), Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano ... Leggi su dilei (Di martedì 6 ottobre 2020)pere Jo, che dopo (quasi) trent’anni si sono incontrate a– Indovina La Canzone, il nuovo programma condotto da Enrico Papi. Ad animare la contesa ci sono state, in una formula ormai consolidata, le sfide musicali a tempo, le canzoni da indovinare e improvvisare, eseguite live dalla band in studio composta da dieci elementi. Tra divertimento, risate e tanta musica, le due icone della musica anni ’80 hanno partecipando insieme nella stessa squadra insieme ad Andrea Damante, capitanata dal giornalista sportivo di Sky Fabio Caressa, contro il team formato da Elettra Lamborghini, neo sposina (e bellissima in un mini abito bianco), Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano ...

Sabrina Salerno, ecco chi è il marito della cantante

Sabrina Salerno e Jo Squillo uno accanto all'altra come negli anni '80: super sexy, arriva le reunion solo per i fan

Name That Tune: la quarta puntata con Enrico Papi stasera su Tv8

La squadra capitanata da Fabio Caressa con Andrea Damante, Sabrina Salerno e Jo Squillo, riuscirà a superare il team di Elettra Lamborghini, campione da tre puntate? Name That Tune - Indovina La Canzone

