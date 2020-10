“Non so cosa succederà”. Storie Italiane, Alessandra Mussolini in lacrime dopo l’incidente. Fan in apprensione (Di martedì 6 ottobre 2020) Si parla ancora dell’incidente che Alessandra Mussolini ha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle, in seguito al quale è stata trasportata in ospedale. Ora l’ex politica ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane, su Rai1. Intervistata da Eleonora Daniele, l’ex parlamentare è intervenuta all’inizio della puntata di Storie Italiane di oggi, prima al telefono e subito dopo in collegamento skype con il suo maestro di ballo Maykel Fonts. “Sono stordita, ho mal di testa e il naso gonfio. Mi fanno male anche gli occhi. Mi sento indebolita” ha dichiarato, precisando: “Maykel non c’entra”. E ancora: “Mi ha dato una forte gomitata ma è stata colpa mia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Si parla ancora dell’incidente cheha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle, in seguito al quale è stata trasportata in ospedale. Ora l’ex politica ha rotto il silenzio ai microfoni di, su Rai1. Intervistata da Eleonora Daniele, l’ex parlamentare è intervenuta all’inizio della puntata didi oggi, prima al telefono e subitoin collegamento skype con il suo maestro di ballo Maykel Fonts. “Sono stordita, ho mal di testa e il naso gonfio. Mi fanno male anche gli occhi. Mi sento indebolita” ha dichiarato, precisando: “Maykel non c’entra”. E ancora: “Mi ha dato una forte gomitata ma è stata colpa mia, ...

vincenzonibali : Ogni giornata al @giroditalia è una cosa a sé. Quella di oggi mi rende sereno, ma il copione non cambia: piedi a te… - lucianonobili : Non sono riusciti neanche a procurarsi le dosi di vaccino antinfluenzale per anziani e bambini, in un momento in cu… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 1 (grazie a @strange_days_82) Ennesimo Dpcm del governo, cosa… - DisappointedAle : RT @pondgitsune: poi questa cosa che se un film non può uscire negli stati uniti non esce neanche nel resto del mondo mi fa incazzare - citrepiotta : @dontcallmepiero ma cosa stai dicendo che ora sei un crucco di merda, lambrate non ti appartiene più ora -

Ultime Notizie dalla rete : “Non cosa Addominoplastica: quando indicata ea chi rivolgersi Fortune Italia