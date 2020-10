Napoli, c’è un altro giocatore positivo al Coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tra i due tamponi in attesa di elaborazione, ne è risultato uno positivo al Covid-19: è di Amir Rrahmani, che si aggiungerebbe a Zielinski ed Elmas tra i contagiati della squadra. Si attende conferma ufficiale da parte del club. I giocatori del Napoli si sono sottoposti ieri mattina al tampone per il Covid-19. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra. Il club azzurro ha appena ufficializzato i risultati che non hanno riscontrato altre positività al Coronavirus. “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”, così con un tweet la società partenopea. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tra i due tamponi in attesa di elaborazione, ne è risultato unoal Covid-19: è di Amir Rrahmani, che si aggiungerebbe a Zielinski ed Elmas tra i contagiati della squadra. Si attende conferma ufficiale da parte del club. I giocatori delsi sono sottoposti ieri mattina al tampone per il Covid-19. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra. Il club azzurro ha appena ufficializzato i risultati che non hanno riscontrato altre positività al. “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”, così con un tweet la società partenopea. L'articolo ...

ClaMarchisio8 : @elisea1976 Vero. C'È UN PROTOCOLLO. Ma voi vi state rendendo conto di cosa stiamo scrivendo, leggendo e poi pensan… - tancredipalmeri : La chiave delle parole di Agnelli: “La ASL interviene solo se c’è stata una violazione del protocollo precedentemen… - realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Spadafora: '#JuveNapoli, serviva scelta condivisa: brutto spettacolo. Ora non c'è rischio stop ma il format va rivisto' http… - GiovaBasile : RT @Antonel81394654: Succede che una famiglia di Boscoreale, provincia a sud di Napoli, ha un ragazzo che aiuta per la vendemmia. Viene a s… -

