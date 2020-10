MotoGP, Quartararo: “Ci sono stati momenti difficili, ora mi sento bene” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ci sono stati momenti difficili, ma mi sento bene e penso che l’obiettivo sarà lo stesso il prossimo anno. Sarà un cambiamento strutturale, ma gli obiettivi saranno gli stessi”. Queste le parole di Fabio Quartararo durante una videoconferenza di presentazione del Gran Premio di Francia di MotoGP. “Penso che la M1 funzioni davvero bene lì. Ora, con le nuove carcasse Michelin, devi vedere, perché tutte le moto sono super vicine – ha aggiunto il francese -. Sappiamo molto bene che la M1 si adatta molto bene su questo circuito“. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ci, ma mibene e penso che l’obiettivo sarà lo stesso il prossimo anno. Sarà un cambiamento strutturale, ma gli obiettivi saranno gli stessi”. Queste le parole di Fabiodurante una videoconferenza di presentazione del Gran Premio di Francia di. “Penso che la M1 funzioni davvero bene lì. Ora, con le nuove carcasse Michelin, devi vedere, perché tutte le motosuper vicine – ha aggiunto il francese -. Sappiamo molto bene che la M1 si adatta molto bene su questo circuito“.

sportface2016 : #MotoGP - Le parole di Fabio #Quartararo - ElDiablofanpage : MotoGP, Le Mans: A casa di Quartararo e Zarco, con l’incognita pioggia - F1inGenerale_ : MotoGP | Quartararo, a Le Mans per fare la storia #MotoGP #GPFrancia #Quartararo - corsedimoto : MOTOGP - Fabio #Quartararo arriva al GP di Le #Mans da leader della #MotoGP. Nel 2021 passerà alla #Yamaha factory:… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Le Mans: ultima chiamata per Dovizioso, un GP che vale il titolo: Andrea non ha più tempo, Quartararo e Mir tentano la fug… -