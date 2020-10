Mercato chiuso: da Gotze a Balotelli, ecco l’elenco dei principali svincolati (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finito un Mercato, ne comincia un altro. Come ogni anno, sono tante le occasioni che si presentano alle squadre per tesserare i giocatori rimasti ormai svincolati. Alcuni di loro hanno anche scritto pagine importanti della storia del calcio. In testa alla lista c’è Mario Gotze, protagonista di una parabola che l’ha visto passare da eroe dei Mondiali 2014 a esubero del Borussia Dortmund. Ma anche Daniel Sturridge, campione d’Europa con il Liverpool nel 2019 e rimasto ora senza squadra, e Hatem Ben Arfa. Non mancano le conoscenze del calcio italiano, come Mario Mandzukic e l’omonimo Balotelli, oppure Alexandre Pato e Andrea Bertolacci senza dimenticarci di Giampaolo Pazzini. E ancora Fabio Borini e gli ex Inter Fredy ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finito un, ne comincia un altro. Come ogni anno, sono tante le occasioni che si presentano alle squadre per tesserare i giocatori rimasti ormai. Alcuni di loro hanno anche scritto pagine importanti della storia del calcio. In testa alla lista c’è Mario, protagonista di una parabola che l’ha visto passare da eroe dei Mondiali 2014 a esubero del Borussia Dortmund. Ma anche Daniel Sturridge, campione d’Europa con il Liverpool nel 2019 e rimasto ora senza squadra, e Hatem Ben Arfa. Non mancano le conoscenze del calcio italiano, come Mario Mandzukic e l’omonimo, oppure Alexandre Pato e Andrea Bertolacci senza dimenticarci di Giampaolo Pazzini. E ancora Fabio Borini e gli ex Inter Fredy ...

