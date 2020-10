Matilde Brandi è una furia in diretta | “Sono venti giorni che rompi il c***o”

Leggi su chenews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo scontro al GF Vip:sbotta incontro Tommaso Zorzi. La ballerina è unae perde il controllo scagliandosi contro l’influencer La settima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato grandi emozioni. Ma non solo. Tra i concorrenti sono nati anche duri scontri che hanno lasciato interdetto il conduttore Alfonso Signorini, il quale ha interrotto lasu Canale 5 per puntare la regia all’interno della casa dove stava scoppiando un putiferio. Protagonista di uno sfogo senza precedenti,che tra le grida si è scagliata contro Tommaso Zorzi, stufa del suo atteggiamento prevaricatorio e della sua ironia non richiesta. Ad innescare la scintilla una battutina di Tommaso che ha definito ...