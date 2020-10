Live non è la D’Urso, Marco Carta non ha il Coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per i fan di Marco Carta. Il cantante non ha il Coronavirus. A dichiararlo è lui stesso. Solo una brutta influenza di stagione. La sua mancata partecipazione a Live Non è la D’Urso aveva per qualche linea di febbre aveva fatto pensare al peggio… C’era un po’ di apprensione. Inutile negarlo. Barbara D’Urso, durante la diretta di domenica sera a Live -Non è la d’UrsoArticolo completo: Live non è la D’Urso, Marco Carta non ha il Coronavirus dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per i fan di. Il cantante non ha il. A dichiararlo è lui stesso. Solo una brutta influenza di stagione. La sua mancata partecipazione aNon è la D’Urso aveva per qualche linea di febbre aveva fatto pensare al peggio… C’era un po’ di apprensione. Inutile negarlo. Barbara D’Urso, durante la diretta di domenica sera a-Non è la d’UrsoArticolo completo:non è la D’Urso,non ha ildal blog SoloDonna

acmilan : #MilanJuve: la formazione delle rossonere per la storica prima volta a San Siro ??? Non perdetevi il big match, LIVE… - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - acmilan : Soffriamo ma non molliamo. Forza ragazze! ??? #MilanJuve è LIVE! Guardala sulla nostra App:… - SerrerHazz_ : RT @asialoveslarry: ma non vi siete mai chiesti perchè 'they don't know about us' non è stata mai cantata in live? perchè io me lo chiedo s… - kkm_live : RT @sivistif: sapevate che '18' dei ragazzi è stata scritta da ed sheeran? e sapevate che in realtà era 16 non 18 ma i manager quando l'han… -