Inter, Samuele Longo passa al Vicenza a titolo definitivo all'ultimo respiro (Di martedì 6 ottobre 2020) Fine del sogno, l'ennesimo di una militanza lunga oltre un decennio, per Samuele Longo. L'attaccante di Valdobbiadene passa nelle battute finali di un estenuante sessione di calciomercato tra le fila dei veneti del LR Vicenza. Il ragazzo, sempre sul punto di entrare nella formazione maggiore dell'Inter saluta la compagnia nerazzurra e torna nei luoghi del … L'articolo Inter, Samuele Longo passa al Vicenza a titolo definitivo all'ultimo respiro

