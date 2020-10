Il Brasile proroga lo stop all'arrivo di stranieri via terra (Di martedì 6 ottobre 2020) La misura, introdotta per cercare di limitare di limitare la diffusione della pandemia da coronavirus, è stata pubblicata sul Diário Oficial da União, equivalente alla Gazzetta ufficiale italiana, e ... Leggi su larena (Di martedì 6 ottobre 2020) La misura, introdotta per cercare di limitare di limitare la diffusione della pandemia da coronavirus, è stata pubblicata sul Diário Oficial da União, equivalente alla Gazzetta ufficiale italiana, e ...

Il Brasile proroga lo stop all'arrivo di stranieri via terra

Il Brasile ha prorogato per altri 30 giorni la restrizione in vigore per l'ingresso dall'estero, via terra o acqua, di persone non brasiliane o residenti sul suo territorio nazionale. (ANSA) ...

