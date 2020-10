Grave infortunio Caldara: il difensore dell'Atalanta out almeno due mesi (Di martedì 6 ottobre 2020) Problema che, stando a quanto riportato da Gazzetta.it costringer&aGrave; l'ex difensore del Milan a stare fermo almeno due mesi. Intervento chirurgico inevitabile per il difensore classe 1994 che sembra ... Leggi su europacalcio (Di martedì 6 ottobre 2020) Problema che, stando a quanto riportato da Gazzetta.it costringer&a; l'exdel Milan a stare fermodue. Intervento chirurgico inevitabile per ilclasse 1994 che sembra ...

