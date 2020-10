Grande Fratello Vip: l’inutile polemica sul televoto dalla Spagna (Di martedì 6 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 (US Endemol Shine) Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, è scoppiata sui social un’inutile polemica riguardante il televoto. La permanenza nel reality di Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi a vantaggio di Franceska Pepe, l’eliminata della serata, ha portato alla ‘rivolta’ alcuni fan del programma per i voti che sarebbero arrivati dalla Spagna. Nel mirino, in particolare, i sostenitori in terra iberica della Del Vesco, che da giorni – via social – non nascondono di seguire e votare in favore dell’attrice siciliana. Adua al televoto si è salvata per un soffio: 17.9% in suo favore, contro il 17.8% dell’eliminata Franceska; il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 ottobre 2020)Vip 5 (US Endemol Shine) Dopo la puntata di ieri sera delVip, è scoppiata sui social un’inutileriguardante il. La permanenza nel reality di Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi a vantaggio di Franceska Pepe, l’eliminata della serata, ha portato alla ‘rivolta’ alcuni fan del programma per i voti che sarebbero arrivati. Nel mirino, in particolare, i sostenitori in terra iberica della Del Vesco, che da giorni – via social – non nascondono di seguire e votare in favore dell’attrice siciliana. Adua alsi è salvata per un soffio: 17.9% in suo favore, contro il 17.8% dell’eliminata Franceska; il ...

