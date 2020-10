Giro d’Italia, la caduta di Geraint Thomas a Enna: colpisce una borraccia e scivola sull’asfalto (Di martedì 6 ottobre 2020) Brutta caduta per uno dei favoriti alla vittoria finale del Giro d’Italia, Geraint Thomas. Il capitano della squadra Ineos, nel trasferimento che ha anticipato il via ufficiale della tappa di ieri, partita da Enna, ha colpito con la propria bicicletta una borraccia, probabilmente lanciata da un corridore del gruppo. Come si vede nel video, dopo l’urto con la borraccia, il gallese ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto, sbattendo l’anca. Nei primi chilometri della salita dell’Etna, Thomas ha perso contatto coi principali avversari, accusando un ritardo dalla nuova maglia rosa, Joao Almeida, di 11’17”. Video Twitter/Salvatore Bertuccio L'articolo Giro d’Italia, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Bruttaper uno dei favoriti alla vittoria finale deld’Italia,. Il capitano della squadra Ineos, nel trasferimento che ha anticipato il via ufficiale della tappa di ieri, partita da, ha colpito con la propria bicicletta una, probabilmente lanciata da un corridore del gruppo. Come si vede nel video, dopo l’urto con la, il gallese ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto, sbattendo l’anca. Nei primi chilometri della salita dell’Etna,ha perso contatto coi principali avversari, accusando un ritardo dalla nuova maglia rosa, Joao Almeida, di 11’17”. Video Twitter/Salvatore Bertuccio L'articolod’Italia, la ...

