Giro d’Italia 2020 | Thomas dopo il ritiro | “È frustrante | mi sentivo davvero bene”

"E' frustrante. Ho dedicato cosi' tanto lavoro a questa gara… Ho fatto tutto quello che potevo e mi sentivo nelle stesse condizioni, se non migliori, di quando ho vinto il Tour. Mi sentivo davvero bene". Queste le parole di Geraint Thomas dopo il ritiro forzato dal Giro d'Italia 2020 a causa di una caduta provocata da una borraccia rimasta sulla strada durante il suo passaggio. L'incidente ha provocato conseguenze per il corridore britannico, che non potrà proseguire la corsa.

