Dpcm: ecco le nuove regole da sapere su feste, mascherine e multe (Di martedì 6 ottobre 2020) Non ci saranno il coprifuoco e le chiusure anticipate per i locali nel Dpcm che il governo varerà domani mercoledì 7 ottobre ma fino al 7 novembre arriverà lo stop al ballo anche 'nei luoghi privati ...

