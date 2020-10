Crimi apre gli Stati Generali del M5s | assemblea il 7 e 8 novembre Il documento finale sarà votato online

Leggi su open.online

(Di martedì 6 ottobre 2020) La resa dei conti è arrivata. Con un video pubblicato sui social del Movimento 5 Stelle l’attuale capo politico Vitoha annunciato il via agli. L’che dovrebbe ridefinire volto e obiettivi del M5s è già partita e si concluderà con un incontro a Roma fissato tra il 7 e l’8. Lo schema per arrivare a una mappa in grado di tracciare la nuova rotta del Movimento è già fissato. Prima le assemblee territoriali, poi l’elezione dei rappresentati locali e quindi l’incontro a Roma. L’, specifica, non avrà un potere deliberante. La nuova carta del Movimento dovrà poi essere votata in ogni caso dagli iscritti alla piattaforma Rousseau. ...