Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record di vittime in Messico, negli USA in totale sono oltre 210mila (Di martedì 6 ottobre 2020) sono al momento 35.414.612 i contagi totali registrati nel Mondo, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.043.061, mentre le guarigioni sono salite a 24.668.788. Ha superato quota 210mila il numero di decessi per Coronavirus negli Stati Uniti, secondo la JHU. I casi di contagio registrati ufficialmente nel Paese sono stati finora oltre 7,45 milioni. L'Argentina ha superato gli 800mila casi di Coronavirus: solo ieri sono stati 11.242 e 452 i nuovi decessi per un totale di 21.468 morti dall'inizio della pandemia. La provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie. Conte: non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown. Governo verso nuovo Dpcm per 30 giorni Il Sole 24 ORE Corea del Sud: coronavirus, bilancio giornaliero ancora inferiore a 100 contagi

Seul, 06 ott 06:29 - (Agenzia Nova) - Le autorità della Corea del Sud hanno segnalato 75 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bilancio resta così al di sotto dei cento casi giornalieri ...

Coronavirus: 111 nuovi casi positivi in Sardegna, una vittima

Cagliari, 05 ott 08:36 - (Agenzia Nova) - Sono 111 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Sardegna nelle ultime 24 ore. Si registra anche una nuova vittima. E' quanto riferisce il bollettino ...

