“Contatto” è il nuovo singolo dei Negramaro

I Negramaro in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo "Contatto": il brano anticipa il prossimo album di inediti I Negramaro sono pronti a tornare con un pezzo dalla ritmica pulsante e dalle atmosfere sognanti. La band salentina, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), pubblica il 9 ottobre 'Contatto', primo singolo e title track del prossimo album di inediti.

