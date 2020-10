Chiesa-Juve, è fatta: un "sì" durato un anno (Di martedì 6 ottobre 2020) Concluso il lungo corteggiamento bianconero: da Cervato a Baggio, la lunga serie di dolorosi addii da Firenze in direzione Torino Leggi su quotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Concluso il lungo corteggiamento bianconero: da Cervato a Baggio, la lunga serie di dolorosi addii da Firenze in direzione Torino

romeoagresti : Definito il prestito di #DouglasCosta al #Bayern, in serata la #Juve confida di chiudere con la #Fiorentina per… - forumJuventus : [GdS] Fumata bianca per Chiesa alla Juve, il ragazzo è atteso a Torino per visite e firma #rvs ??… - forumJuventus : Visite mediche di Chiesa in corso a Firenze per conto della Juve ?????? - thehawk : Juve Sign Fiorentina Winger Chiesa In 50 Million Euro Deal - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina #Gazzetta di oggi Juve-Chiesa: la giovin Signora Giro: Nibali vulcanico! Tutte le notizie ?? https://t.co… -