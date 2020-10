Trump | fonti | Impaziente | dice ' devo uscire da qui'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Washington, 5 ott. (Adnkronos) - Donalddi tornare alla Casa Bianca,vuole essere dimesso al più presto dal Walter Reed e continua a dire "noda qui". E' quanto rivela la Cnn citandoche sono al corrente delle telefonate che il presidente sta facendo dall'ospedale militare dove è ricoverato per il Covid da venerdì notte. Nelle telefonate che sta facendo dall'ospedale dove è ricoverato per il Covid,è apparso "ottimista ed in forma", riferiscono le stesse. Le stessehanno riportato che al presidente è stato spiegato che dal punto di vista politico ed elettorale, e non solo per la sua salute, sarebbe molto negativoora ...