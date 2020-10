Trump esce in suv dall’ospedale per salutare i sostenitori (poi torna dentro). Polemiche sul suo reale stato di salute (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo aveva promesso e lo ha fatto. Pochi minuti dopo aver annunciato su Twitter una “piccola visita a sorpresa” ai supporter che da giorni presidiano l’ospedale militare in cui è ricoverato, Donald Trump è uscito dalla struttura a bordo del suo suv presidenziale per salutarli. Il giro è durato pochi minuti, giusto il tempo di mostrarsi alle centinaia di persone accalcate nell’area (spesso senza mascherina) che hanno iniziato ad acclamarlo invocando altri quattro anni di presidenza. Poi il capo della Casa Bianca è tornato al Walter Reed, dove potrebbe rimanere ancora tutta la giornata in attesa che i medici decidano di dimetterlo come annunciato ieri. Nel video pubblicato sui social sostiene di aver “imparato molto sul Covid, è stato come una scuola“, e ha ringraziato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo aveva promesso e lo ha fatto. Pochi minuti dopo aver annunciato su Twitter una “piccola visita a sorpresa” ai supporter che da giorni presidiano l’ospedale militare in cui è ricoverato, Donaldè uscito dalla struttura a bordo del suo suv presidenziale per salutarli. Il giro è durato pochi minuti, giusto il tempo di mostrarsi alle centinaia di persone accalcate nell’area (spesso senza mascherina) che hanno iniziato ad acclamarlo invocando altri quattro anni di presidenza. Poi il capo della Casa Bianca èto al Walter Reed, dove potrebbe rimanere ancora tutta la giornata in attesa che i medici decidano di dimetterlo come annunciato ieri. Nel video pubblicato sui social sostiene di aver “imparato molto sul Covid, ècome una scuola“, e ha ringraziato ...

