Smalling: «La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chris Smalling ha parlato al sito ufficiale della Roma dopo l’ufficialità del ritorno in giallorosso: le sue dichiarazioni Chris Smalling ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Roma dopo il ritorno in giallorosso. Le sue parole. «Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile. La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma. sono molto felice di essere uno di voi. Daje Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chrisha parlato al sito ufficiale delladopo l’ufficialità del ritorno in giallorosso: le sue dichiarazioni Chrisha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale delladopo il ritorno in giallorosso. Le sue parole. «Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile. La miae il miomolto felice di essere uno di voi. Daje». Leggi su Calcionews24.com

tifosomedio : @PaolaDiCaro @tottimitico E io sono l'unico cinico che ci vede un professionista che ha scelto una squadra in cui è… - ZonaGiallorossa : ??Le parole di Smalling: 'Niente nella vita che valga la pena di avere è facile. La mia testa e il mio cuore sono se… - LeleRoma1976 : RT @Vyck72: @PaolaDiCaro Veramente! Da oggi dirò a mia moglie 'Ti desidero come #Smalling desidera la #ASRoma' per mostrarle il mio amore - alexanderbyone : @OfficialASRoma Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile”, ha commentato Chris. “La mia te… - Valeriocalvani2 : @IvoConScagliola @SiDiceGiannini @pormeccartnei @OfficialASRoma @ChrisSmalling @Fil_Biafora Amico Ivo, non per esse… -