Roma, respinto il reclamo: confermati i 30 giorni di inibizione per Guido Fienga (Di lunedì 5 ottobre 2020) La prima sezione della Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo presentato dalla Roma e confermato le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale che il 24 settembre ha inflitto 30 giorni di inibizione all’ad Guido Fienga, venti giorni di squalifica al medico sociale Massimo Manara e settemila euro di ammenda per il club. Sanzioni che furono prese in seguito all’esposto del Napoli per il mancato rispetto delle procedure anti-Covid da parte dei giallorossi nella sfida dello scorso 5 luglio al San Paolo. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) La prima sezione della Corte Federale d’Appello hailpresentato dallae confermato le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale che il 24 settembre ha inflitto 30diall’ad, ventidi squalifica al medico sociale Massimo Manara e settemila euro di ammenda per il club. Sanzioni che furono prese in seguito all’esposto del Napoli per il mancato rispetto delle procedure anti-Covid da parte dei giallorossi nella sfida dello scorso 5 luglio al San Paolo.

Advertising

sportli26181512 : Roma, ricorso respinto: confermata l'inibizione per Fienga: Roma, ricorso respinto: confermata l'inibizione per Fie… - sportface2016 : #Roma, respinto il reclamo: confermata l'inibizione di 30 giorni per l'ad Guido #Fienga - TucoBenedictoP_ : RT @FabrizioSapia: La Corte Federale ha respinto il ricorso in appello. Confermate le sanzioni per il mancato rispetto del protocollo Covid… - FabrizioSapia : La Corte Federale ha respinto il ricorso in appello. Confermate le sanzioni per il mancato rispetto del protocollo… - siamo_la_Roma : ?? Respinto il ricorso per l'inibizione di #Fienga ? Niente da fare per la #Roma ?? Il comunicato #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma respinto Roma, respinto il ricorso per l’inibizione del Ceo Fienga ForzaRoma.info Roma, respinto il reclamo: confermati i 30 giorni di inibizione per Guido Fienga

La prima sezione della Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo presentato dalla Roma e confermato le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale che il 24 settembre ha inflitto 30 giorni di ...

I fatti del giorno - Asia (2)

Hong Kong: proteste Festa nazionale, governo respinge critiche Usa per arresti - Il governo della Regione amministrativa speciale di ...

La prima sezione della Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo presentato dalla Roma e confermato le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale che il 24 settembre ha inflitto 30 giorni di ...Hong Kong: proteste Festa nazionale, governo respinge critiche Usa per arresti - Il governo della Regione amministrativa speciale di ...