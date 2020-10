Risultati ballottaggio Fondi: Maschietto o Parisella, segui lo scrutinio in tempo reale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Risultati ballottaggio Fondi, è iniziato lo scrutinio per decretare chi sarà il nuovo Sindaco. La sfida è tra Beniamino Maschietto (Lega, Io si, Litorale e sviluppo fondano, Libertas Democrazia Cristiana, Noi per Fondi, FI) e Luigi Parisella (Riscossa Fondana, La mia Fondi, Fondi Terra Nostra). Beniamino Maschietto pur sfiorando la vittoria, non ce l’ha fatta a diventare sindaco al primo turno: a Fondi si va al ballottaggio con Parisella. Beniamino Maschietto ha ottenuto 11.347 voti (49,50%), mentre Luigi Parisella ha concluso con 4.454 voti (19,43%). Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020), è iniziato loper decretare chi sarà il nuovo Sindaco. La sfida è tra Beniamino(Lega, Io si, Litorale e sviluppo fondano, Libertas Democrazia Cristiana, Noi per, FI) e Luigi(Riscossa Fondana, La miaTerra Nostra). Beniaminopur sfiorando la vittoria, non ce l’ha fatta a diventare sindaco al primo turno: asi va alcon. Beniaminoha ottenuto 11.347 voti (49,50%), mentre Luigiha concluso con 4.454 voti (19,43%). Leggi ...

Advertising

CorriereCitta : Risultati ballottaggio Ariccia: Cianfanelli o Staccoli, segui lo scrutinio in tempo reale - CorriereCitta : Risultati ballottaggio Fondi: Maschietto o Parisella, segui lo scrutinio in tempo reale - CorriereCitta : Risultati ballottaggio Terracina: Tintari o Giuliani, segui lo scrutinio in diretta - AvezzanoTw : #Ballottaggio #Avezzano Dalle ore 15 inizio dello spoglio. I risultati possono essere consultati nel sito ufficiale… - anna_mitica : Risultati ballottaggio elezioni comunali: Paul #Roesch candidato di verdi-centrosinistra riconfermato sindaco di… -