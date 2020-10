Ricambi per autocarro a prezzo conveniente: denunciato 40enne per truffa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montella, prendendo spunto dalla segnalazione da parte di un cittadino che aveva intuito di essere stato truffato, hanno denunciato un 40enne di Trinitapoli (BAT), già gravato da specifici precedenti di polizia. Il predetto, dopo aver venduto online dei Ricambi per autocarro, riscossi 300 euro che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, di fatto non inviava la merce acquistata e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montella, prendendo spunto dalla segnalazione da parte di un cittadino che aveva intuito di essere statoto, hannoundi Trinitapoli (BAT), già gravato da specifici precedenti di polizia. Il predetto, dopo aver venduto online deiper, riscossi 300 euro che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, di fatto non inviava la merce acquistata e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa ...

Il predetto, dopo aver venduto online dei ricambi per autocarro, riscossi 300 euro che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, di fatto non inviava la merce acquistata e si ...

