"Non riesco a guardarmi allo specchio così…". Giulia De Lellis, oggi "peggio del solito" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giulia De Lellis non sta vivendo dei momenti positivi, infatti ha confessato di soffrire parecchio per alcuni problemi che sta avendo con la pelle del suo viso. Ha già rivelato tempo fa di dover fare i conti con l'acne e dunque ha anche voluto dire stop al trucco. L'influencer sta comunque portando avanti una cura per migliorare la situazione, ma sembra che le cose non stiano andando nel verso giusto. Infatti, durante il suo sfogo su Instagram ha fatto capire che le problematiche restano. Durante alcune stories postate sul popolare social network ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto preoccupare i suoi follower. L'ex gieffina sembra infatti molto sconfortata e, nonostante cerchi di nascondere questo suo stato d'animo, a volte accade che i momenti tristi prevalgano. I fan la ritengono ovviamente sempre ...

