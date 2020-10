Napoli, ufficiale l’arrivo di Bakayoko in prestito dal Chelsea (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Napoli ha ufficialmente concluso l’operazione Tièmouè Bakayoko, che arriva in Campania in prestito dal Chelsea. L’ivoriano ex Milan va quindi a rinforzare il centrocampo di Gennaro Gattuso e già in queste ore si sta spostando all’interno della “bolla” di Castelvolturno. Dovrebbe essere questa l’ultima operazione in entrata dei partenopei in questa sessione di calciomercato che sta per chiudersi tra poche ore. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha ufficialmente concluso l’operazione Tièmouè, che arriva in Campania indal. L’ivoriano ex Milan va quindi a rinforzare il centrocampo di Gennaro Gattuso e già in queste ore si sta spostando all’interno della “bolla” di Castelvolturno. Dovrebbe essere questa l’ultima operazione in entrata dei partenopei in questa sessione di calciomercato che sta per chiudersi tra poche ore.

Advertising

forumJuventus : Intanto il Napoli fa sparire dal sito ufficiale i report degli allenamenti nei giorni precedenti #JuveNapoli Per c… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - capuanogio : Comunicato ufficiale della Lega @SerieA: “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la ter… - manuhellt : RT @DiMarzio: Il #Napoli ufficializza l'arrivo di #Bakayoko - Raffaele041926 : RT @AlfredoPedulla: #Bakayoko al #Napoli: ufficiale!!! -