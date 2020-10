Mercato Juve, Nicolussi Caviglia in prestito al Parma (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Juventus è attiva su tutti i fronti in questa ultime ore e si muove anche in uscita. Secondo le ultime notizie, il Parma del neo presidente Krause si sarebbe assicurato le prestazioni del 20enne Juventino Hans Nicolussi Caviglia. A testimoniare la trattativa ormai chiusa è proprio il presidente del club emiliano con un tweet: “Time to get some more flag out”. Questo è quello che ha scritto sul suo profilo twitter l’imprenditore americano, inserendo anche un’emoticon della bandiera italiana che potrebbe indicare la nazionalità del centrocampista scuola Juve. Secondo Sky Sport la formula di trasferimento dell’ex Perugia sarebbe di prestito con diritto di riscatto a favore degli ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lantus è attiva su tutti i fronti in questa ultime ore e si muove anche in uscita. Secondo le ultime notizie, ildel neo presidente Krause si sarebbe assicurato le prestazioni del 20ennentino Hans. A testimoniare la trattativa ormai chiusa è proprio il presidente del club emiliano con un tweet: “Time to get some more flag out”. Questo è quello che ha scritto sul suo profilo twitter l’imprenditore americano, inserendo anche un’emoticon della bandiera italiana che potrebbe indicare la nazionalità del centrocampista scuola. Secondo Sky Sport la formula di trasferimento dell’ex Perugia sarebbe dicon diritto di riscatto a favore degli ...

