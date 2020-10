Maltempo: governo in campo per le aree colpite. Verso la dichiarazione dello stato di calamità (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI Mentre il mare Ligure, al confine con la Francia, restituisce i corpi di alcuni dispersi, il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, chiede a gran voce al governo l'approvazione di un provvedimento specifico. Sapete – spiega Toti - che abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale. Mi auguro, ho sentito diversi ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera venga, ovviamente, approvato”. E il governo risponde senza esitazione. Il presidente del Consiglio è in contatto continuo con il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli e nel corso di questa mattinata ha chiamato sia il presidente del Piemonte, Alberto Cirio che Giovanni Toti per fare il punto con loro. Ma a scendere in campo, di fronte alla ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI Mentre il mare Ligure, al confine con la Francia, restituisce i corpi di alcuni dispersi, il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, chiede a gran voce all'approvazione di un provvedimento specifico. Sapete – spiega Toti - che abbiamo chiesto lodi calamità naturale. Mi auguro, ho sentito diversi ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera venga, ovviamente, approvato”. E ilrisponde senza esitazione. Il presidente del Consiglio è in contatto continuo con il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli e nel corso di questa mattinata ha chiamato sia il presidente del Piemonte, Alberto Cirio che Giovanni Toti per fare il punto con loro. Ma a scendere in, di fronte alla ...

Advertising

gennaromigliore : Ancora maltempo, ancora disagi. Su gran parte del territorio. Come @ItaliaViva abbiamo ribadito l’urgenza di ricost… - AzzolinaLucia : Esprimo il mio cordoglio per la morte del Vigile del fuoco Rinaldo Challancin, in Valle D’Aosta. Il Governo segue c… - LaCastelliM5s : Come Governo assicureremo il supporto necessario alla Regione Piemonte e agli enti locali che sono stati travolti d… - NadiaMAI4 : RT @velo_di_maia: Sentire gli amministratori locali, quelli che per decenni hanno permesso di costruire ovunque, persino nel letto di fiumi… - sud_delmondo : RT @velo_di_maia: Sentire gli amministratori locali, quelli che per decenni hanno permesso di costruire ovunque, persino nel letto di fiumi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo governo Maltempo: governo in campo per le aree colpite. Verso la dichiarazione dello stato di calamità AGI - Agenzia Giornalistica Italia Maltempo: governo in campo per le aree colpite. Verso la dichiarazione dello stato di calamità

E il governo risponde senza esitazione ... a proposito dei danni causati dal maltempo nelle regioni del Nord Italia - avvieremo una prima ricognizione, in stretto raccordo con la Protezione civile e ...

Maltempo, Rotta: “Cambio di passo contro il dissesto idrogeologico”

Roma / Genova | “È evidente che la drammatica emergenza che il maltempo pone di nuovo di fronte a noi ci impone una seria riflessione sia sull’ oggi, sia sul futuro” così la Presidente della ...

E il governo risponde senza esitazione ... a proposito dei danni causati dal maltempo nelle regioni del Nord Italia - avvieremo una prima ricognizione, in stretto raccordo con la Protezione civile e ...Roma / Genova | “È evidente che la drammatica emergenza che il maltempo pone di nuovo di fronte a noi ci impone una seria riflessione sia sull’ oggi, sia sul futuro” così la Presidente della ...