L’Ordine del Tempio solare | quand’era di moda suicidarsi

Siamo negli anni '90, dove ogni cosa è finta a tali livelli da essere, oggi, una parodia. La musica degli adolescenti è in realtà una truffa piramidale. I portali Internet sono spacciati per futuro. Nei porno il silicone ha volumi mai più eguagliati. I muscoli degli attori sono fuori da ogni serietà. In Francia, Luc Jouret è un omeopata filonazista che si interessa a medicina alternativa, iridologia e venera i santoni filippini che estraggono il male dai pazienti a mani nude. Finalmente torna a casa, dove ogni sciroppato prima o poi arriva: la religione.Segui Termometro Politico su Google News Negli anni '90 le sette erano una specie di rotary club per deragliati mentali e derelitti che non potevano entrare nei country club. Nel 1983 Jouret entra nella setta dell'Ordine Rinnovato del Tempio e viene subito ...

