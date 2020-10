Litigano per una donna e la colpiscono picchiandosi | arrestati

Advertising

MatteoRichetti : Ammettono che il movimento è nelle mani di una società privata che ne controlla pure i canali ufficiali di comunic… - TeoloMassimo : RT @MatteoRichetti: Ammettono che il movimento è nelle mani di una società privata che ne controlla pure i canali ufficiali di comunicazio… - Nonsonounbot1 : RT @MatteoRichetti: Ammettono che il movimento è nelle mani di una società privata che ne controlla pure i canali ufficiali di comunicazio… - ale_mayer : RT @MatteoRichetti: Ammettono che il movimento è nelle mani di una società privata che ne controlla pure i canali ufficiali di comunicazio… - 1237171aa : RT @MatteoRichetti: Ammettono che il movimento è nelle mani di una società privata che ne controlla pure i canali ufficiali di comunicazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Litigano per

CataniaToday

Negli ultimi giorni l’influencer è stato al centro delle attenzioni per via di alcuni attriti con Adua Del Vesco ... Da diversi giorni il ragazzo continua a dire di voler uscire, tanto da litigare con ...Hanno fatto a pugni per una donna e sono stati arrestati. È accaduto a Mineo, nel catanese, dove i carabinieri hanno colto in flagranza di reato un giovane di 29 anni ed un uomo di 45. Dovranno rispon ...