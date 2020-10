L’Amazzonia rischia di convertirsi da foresta pluviale a savana

Leggi su meteoweb.eu

L'Amazzonia potrebbe essere a rischio, arrivando persino a perdere la sua natura trasformandosi da unain una: lo rivela uno studio svedese. Le foreste pluviali sono altamente sensibili ai cambiamenti delle precipitazioni e dei livelli di umidità, e gli incendi e la siccità prolungata possono provocare la perdita di alberi e il passaggio a un mix di boschi e praterie simile a una. In Amazzonia tale cambiamento potrebbe avvenire prima del previsto. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dallo Stockholm Resilience Center, basato su modelli computerizzati e analisi dei dati, fino al 40% dellaamazzonica esistente è ora in un punto in cui potrebbe già essere