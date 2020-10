(Di lunedì 5 ottobre 2020) Per il Movimento 5stelle , stando ai risultati parziali che emergono in questi minuti, si profila una vittoria in tutti i Comuni aidove si è presentato in coalizione con altre forze ...

Adnkronos : #M5S, #DiBattista: 'Alleanza col Pd è morte nera' - Adnkronos : #M5S, #DiBattista: 'Alleanza col Pd è morte nera' - Alessan23932244 : RT @ItalicaTestudo: Fico: 'Grazie all'alleanza col Pd, il M5S ha fermato l'emorragia di consensi' E niente, fa già ridere così?? - marioerdrago : @LupodiBrughiera @ManlioDS @Mov5Stelle Se ne parla da un anno ( - APatrignan : L'alleanza M5s-Pd vince ai ballottaggi, Di Maio: 'Gli iscritti avevano ragione' -

Gli elettori premiano l'alleanza Pd-M5S. Nei comuni al ballottaggio in cui le due principali forze di governo si sono presentate insieme l'esperimento ha funzionato. Lo dimostra il caso di Pomigliano ...ROMA – “Guarda lo sanno tutti che Di Battista di strategia politica, dei tempi giusti e di come affrontarli non ha mani capito nulla, zero assoluto. È come Salvini, una battaglia al giorno e poi se gl ...