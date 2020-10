Juventus-Napoli, tra vittoria a tavolino e ricorso Napoli. Spunta data recupero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 5 ottobre 2020 sarebbe stato il day-after di Juventus-Napoli, big match della terza giornata di campionato. A quest’ora si sarebbero affrontati temi importanti riguardanti la prestazione di entrambe le squadre, con le pagelle dei vari calciatori poste a confronto con quelle di settimana scorsa. Ma tutto questo non si può analizzare, in quanto la Lega di Serie A, la FIGC e le varie istituzioni si trovano in una situazione di imbarazzo generale dovuta dalla mancanza di chiarezza sul da farsi. La Juventus ieri sera ha seguito il protocollo, arrivando all’Allianz Stadium per tempo ed annunciando la formazione iniziale. Unico problema la mancanza dell’avversario, ovvero il Napoli; i partenopei non si sono presentati, formalmente bloccati in Campania ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 5 ottobre 2020 sarebbe stato il day-after di, big match della terza giornata di campionato. A quest’ora si sarebbero affrontati temi importanti riguardanti la prestazione di entrambe le squadre, con le pagelle dei vari calciatori poste a confronto con quelle di settimana scorsa. Ma tutto questo non si può analizzare, in quanto la Lega di Serie A, la FIGC e le varie istituzioni si trovano in una situazione di imbarazzo generale dovuta dalla mancanza di chiarezza sul da farsi. Laieri sera ha seguito il protocollo, arrivando all’Allianz Stadium per tempo ed annunciando la formazione iniziale. Unico problema la mancanza dell’avversario, ovvero il; i partenopei non si sono presentati, formalmente bloccati in Campania ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MartaDj1 : RT @repubblica: Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo rinvia la decisione: chiesto un supplemento di indagine - fabiorimassa : Enrico Preziosi (Genoa): 'Perché De Laurentiis ha contattato l'Asl?' ?@AureDeLaurentis? @stanzaselvaggia? ?… -