Juventus-Napoli, spunta la data per il possibile recupero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Se il risultato a tavolino venisse cancellato, Juventus-Napoli andrà rigiocata: ecco la possibile data per il recupero. Nella sua edizione odierna, Repubblica traccia un nuovo scenario riguardante l'eventuale recupero Juventus-Napoli. Il quotidiano sottolinea che nel caso in cui l'ultimo grado della giustizia sportiva a cui molto probabilmente il Napoli si appellerà, ovvero il Collegio di garanzia presso il Coni, dovesse cancellare il risultato a tavolino bisognerà trovare una nuova data per il recupero. Al momento l'unica data utile sarebbe il 13 gennaio, ovvero 8 giorni prima della finale di Supercoppa Italiana tra le due squadre.

