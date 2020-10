Intervista all’Ambasciatore Giampiero Massolo | “Europa | nessuno si salva da solo”

Leggi su leurispes

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Ambasciatore, a margine della presentazione dell’Osservatorio permanente sui Temi Internazionali dell’Eurispes, ha voluto offrire un primo contributo alla riflessione sugli argomenti che saranno affrontati dagli esperti e dagli studiosi chiamati a confrontarsi in seno all’Osservatorio stesso. L’è stata realizzata per la nostra rivista online da Emilio Albertario. L’Osservatorio permanente sui Temi Internazionali, che l’Eurispes ha costituito con Lei alla guida, analizzerà, in particolare, i rapporti fra gli Stati, il fenomeno della globalizzazione e i modelli di governance mondiale. Ma avrà una particolarità: in primo piano ci sarà l’Italia? Credo che l’Italia non possa continuare a stare al mondo se ...