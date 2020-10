Il governo cancella i decreti Salvini | via libera al DL sicurezza

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’Italia volta pagina sull’immigrazione con un nuovo decreto approvato e iti. Dopo meno di un’ora di confronto infatti il Consiglio dei ministri ha approvato il testo presentato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che manda in soffitta i controversi, uno dei provvedimento simbolo delLega-Cinquestelle. LEGGI ANCHE > Cosa prevede il nuovo testo che supererà i due “” targatiti, accordo tra le due anime delLa decisione che ha visto i...

Le multe alle Ong vengono notevolmente ridotte. Potranno essere comminate solo all’esito di un processo, e non a discrezione del prefetto, passeranno da un massimo di un milione di euro ad un massimo ..."Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista". Lo scrive il segreta ...