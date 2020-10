I migliori film di Kate Winslet (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco : da Titanic a Se mi lasci ti cancello, da The Reader - A voce alta a Revolutionary Road, ripercorriamo i successi di un'attrice considerata tra le migliori interpreti della sua generazione. Nata il 5 ottobre 1975 a Reading, nel Berkshire in Inghilterra, Kate Winslet si avvicina prestissimo al mondo della recitazione, grazie anche al contesto culturale nel quale cresce che vede entrambi i genitori impegnati come attori teatrali. A soli 18 anni, infatti, viene scelta dal regista Peter Jackson per interpretare la protagonista nel film Creature dal cielo. L'anno seguente è la volta di Ragione e sentimento, pellicola nella quale recita al fianco di grandi attori come Emma Thompson, Hugh Grant e Alan Rickman e che vale alla giovane attrice britannica la prima di tante candidature al Premio Oscar come miglior ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco : da Titanic a Se mi lasci ti cancello, da The Reader - A voce alta a Revolutionary Road, ripercorriamo i successi di un'attrice considerata tra leinterpreti della sua generazione. Nata il 5 ottobre 1975 a Reading, nel Berkshire in Inghilterra,si avvicina prestissimo al mondo della recitazione, grazie anche al contesto culturale nel quale cresce che vede entrambi i genitori impegnati come attori teatrali. A soli 18 anni, infatti, viene scelta dal regista Peter Jackson per interpretare la protagonista nelCreature dal cielo. L'anno seguente è la volta di Ragione e sentimento, pellicola nella quale recita al fianco di grandi attori come Emma Thompson, Hugh Grant e Alan Rickman e che vale alla giovane attrice britannica la prima di tante candidature al Premio Oscar come miglior ...

Advertising

xlovemerjght : Ragà non so se anche voi lo facevate ma io cercavo 'migliori film da guardare' e mi usciva sempre un gruppo di raga… - bastillesqueen : RT @pondgitsune: Atonement e Anna Karenina sono i migliori film di Joe Wright don't @ me - Gazzettadiroma : IL PITCH TRAILER ” ELASTIC HEART DI GIUSEPPE COSSENTINO E NUNZIO BELLINO TRA I 10 MIGLIORI TRAILERS FINALISTI AL TR… - zooppaitalia : Film sulla vendetta: le migliori storie sul regolamento di conti - masonotutti : RT @pondgitsune: Atonement e Anna Karenina sono i migliori film di Joe Wright don't @ me -

Ultime Notizie dalla rete : migliori film I 10 migliori film italiani tratti da romanzi altrettanto italiani Wired Italia Novità per Evangelion 3.0 + 1.0 dallo studio Khara: il regista lascia un messaggio ai fan

Per ora sono più focalizzati sul creare un ottimo film piuttosto che sull'uscita nelle sale, quindi potremo aspettarci un ottimo risultato. Anno poi ricorda gli ormai 27 anni trascorsi su Neon Genesis ...

Sfilare a Parigi: è tutto un nuovo film, con sempre meno show

Dalla passerella tradizionale di Yamamoto al video-schizzo perfetto di Nina Ricci, dal mega poster di Loewe al percorso fotografico di Schiaparelli ...

Per ora sono più focalizzati sul creare un ottimo film piuttosto che sull'uscita nelle sale, quindi potremo aspettarci un ottimo risultato. Anno poi ricorda gli ormai 27 anni trascorsi su Neon Genesis ...Dalla passerella tradizionale di Yamamoto al video-schizzo perfetto di Nina Ricci, dal mega poster di Loewe al percorso fotografico di Schiaparelli ...