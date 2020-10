Giornata mondiale degli insegnanti Accolte alcune proposte di Anief in Parlamento

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Norme logiche, ragionevoli per poter garantire sicurezza e continuità didattica ai nostri alunni”.commenta con soddisfazione – attraverso le parole del Presidente Marcello Pacifico – l’approvazione di alcuni emendamenti nel testo giunto in Aula nel decreto agostano rispetto ai quali il giovane sindacato della scuola ha sempre posto l’accento. “Utilizzare quell’organico covid – ossia 70 mila docenti e ATA in più che il Governo si è impegnato ad assumere per gestire l’emergenza – non solo durante la didattica in presenza, ma anche durante la didattica a distanza. Bisogna garantire la continuità didattica, non è pensabile di iniziare un programma e poi interromperlo perchè inizia il lockdown per un mese. Era una norma logica che abbiamo ...