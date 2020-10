GF Vip, Flavio Briatore scrive a Elisabetta Gregoraci: “Viviamo, rispettandoci” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non si placa la polemica a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Dopo le accuse reciproche dell’ultima settimana, questa volta a prendere voce è l’imprenditore, che fa recapitare nella Casa del Grande Fratello Vip una lettera per l’ex moglie. Gregoraci e Briatore: un nuovo spinoso capitolo Una puntata scoppiettante quella che va in onda questa sera. Il Grande Fratello Vip non smette di regalare emozioni, specialmente grazie ad una delle protagoniste indiscusse di questa edizione: Elisabetta Gregoraci. La conduttrice negli ultimi giorni è stata al centro di un battibecco a distanza con l’ex marito Flavio Briatore. L’imprenditore ha espresso giudizi negativi nei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non si placa la polemica a distanza tra. Dopo le accuse reciproche dell’ultima settimana, questa volta a prendere voce è l’imprenditore, che fa recapitare nella Casa del Grande Fratello Vip una lettera per l’ex moglie.: un nuovo spinoso capitolo Una puntata scoppiettante quella che va in onda questa sera. Il Grande Fratello Vip non smette di regalare emozioni, specialmente grazie ad una delle protagoniste indiscusse di questa edizione:. La conduttrice negli ultimi giorni è stata al centro di un battibecco a distanza con l’ex marito. L’imprenditore ha espresso giudizi negativi nei ...

La lettera integrale di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci: “Proteggiamo Nathan, ti voglio bene”

