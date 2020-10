‘Gf Vip 5’, settima puntata: nessuna squalifica per Patrizia De Blanck, è scontro tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi, eliminata (a sorpresa) Franceska Pepe. I nominati sono… (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 è entrato definitivamente nel vivo. La settima puntata del reality più longevo della televisione italiana è stata ricca di colpi di scena. Sul piatto, diversi i temi bollenti: dall’outing a Massimiliano Morra operato da Adua Del Vesco, alle intemperanze di Tommaso Zorzi, passando per gli “scivoloni lessicali” della Contessa De Blanck. La puntata si è aperta con l’affaire Morra–Del Vesco: a essere coinvolto nella questione, Tommaso Zorzi, che ha rimpallato ad Adua l’accusa di falsità circa le chiacchiere sulla presunta omosessualità di Massimiliano. L’attore napoletano ha poi confermato le parole della coinquilina ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 è entrato definitivamente nel vivo. Ladel reality più longevo della televisione italiana è stata ricca di colpi di scena. Sul piatto, diversi i temi bollenti: dall’outing a Massimiliano Morra operato da Adua Del Vesco, alle intemperanze di, passando per gli “scivoloni lessicali” della Contessa De. Lasi è aperta con l’affaire Morra–Del Vesco: a essere coinvolto nella questione,, che ha rimpallato ad Adua l’accusa di falsità circa le chiacchiere sulla presunta omosessualità di Massimiliano. L’attore napoletano ha poi confermato le parole della coinquilina ...

TrashCafoni : GFVip: la decima puntata o il volta-faccia del GF È andata in onda - franzisksksksk : RT @eliscrivecose: Beh raga per quanto io apprezzi l’intenzione comunque gli spagnoli votano dal gf vip 2 e se invalidano sto televoto doma… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, settima puntata: nessuna squalifica per #PatriziaDeBlanck, è scontro tra #MatildeBrandi e #TommasoZorzi… - AlFraeMemi : RT @agente_perry101: No vabbè:' sei definitivamente eliminata dal gioco' l'ha letto con una nonchalance, queen fino alla fine. SE TU IL GF… - shakijra : RT @eliscrivecose: Beh raga per quanto io apprezzi l’intenzione comunque gli spagnoli votano dal gf vip 2 e se invalidano sto televoto doma… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Milano: ricercato da autorità rumene per corruzione, arrestato in stazione Affaritaliani.it