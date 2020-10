‘Gf Vip 5’, nella notte Tommaso Zorzi spara a zero sugli autori del programma e minaccia di abbandonare il gioco (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si avvicina la settima puntata del Grande Fratello Vip 5 e la tensione sale tra i concorrenti chiusi ormai da tre settimane nella Casa più spiata d’Italia. Nonostante il tempo che rimane da trascorrere tra le mura di Cinecittà sia ancora molto, è già successo di tutto e di più all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Tra abbandoni, squalifiche e racconti che hanno lasciato tutti senza parole, i ragazzi sentono ogni giorno di più l’ansia di questa avventura e soprattutto il peso della puntata in arrivo, carica sempre di nuove emozioni. In particolare Tommaso Zorzi questa notte ha avuto un duro sfogo con i suoi compagni di viaggio e prima di dormire ha rivelato di aver parlato con gli autori e di aver espresso ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si avvicina la settima puntata del Grande Fratello Vip 5 e la tensione sale tra i concorrenti chiusi ormai da tre settimaneCasa più spiata d’Italia. Nonostante il tempo che rimane da trascorrere tra le mura di Cinecittà sia ancora molto, è già successo di tutto e di più all’interno delcondotto da Alfonso Signorini. Tra abbandoni, squalifiche e racconti che hanno lasciato tutti senza parole, i ragazzi sentono ogni giorno di più l’ansia di questa avventura e soprattutto il peso della puntata in arrivo, carica sempre di nuove emozioni. In particolarequestaha avuto un duro sfogo con i suoi compagni di viaggio e prima di dormire ha rivelato di aver parlato con glie di aver espresso ...

ereike05 : @rainonmega @5Alessia Io l' ho visto in diretta non so se qualcuno ha fatto il video ma cmq hanno fatto anche diver… - luisa13371193 : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, nella notte #TommasoZorzi spara a zero sugli autori del programma e minaccia di abbandonare il gioco - DrCaleria : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… - italmud : RT @rodcostakiwi: #Trump sta già scorrazzando 'quasi dimesso' ennesima riprova che i nostri media non valgono niente,anzi sono mezzi di'dis… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Milano: ricercato da autorità rumene per corruzione, arrestato in stazione Affaritaliani.it