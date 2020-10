Emma Marrone occhi profondi e scollatura da capogiro | una foto pazzesca da 100mila mi piace

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna a far sognare i fan su Instagram. La popolare cantante, nonché giudice del programma X-Factor 2020, ha pubblicato unache la mostra rilassata, mentre si concede un buon bicchiere di vino. Dopo i vari problemi di salute che la giovane ha dovuto affrontare, finalmente la 36enne può godersi il meritato successo del suo album ‘Fortuna’, che le ha regalato parecchie soddisfazioni. Lo scatto privato, come dicevamo, mostrain forma. D’altronde a lei basta davvero poco per essere magnifica: una maglietta bianca e un paio di jeans. leggi anche l’articolo —>incantevole come una dea alla sfilata di Bulgari: «Vuoi essere la mia congiunta?»di un ...