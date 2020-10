Denis Dosio squalificato dal GF Vip: la reazione shock dopo il provvedimento (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’avventura di Denis Dosio al GF Vip si è chiusa con una squalifica, provvedimento scattato dopo una bestemmia all’interno della casa di Cinecittà. Sui social e in tv la reazione dell’influencer dopo l’amara conclusione della sua esperienza nel reality. Denis Dosio, la reazione alla squalifica dal GF Vip Squalifica: è il comune denominatore del percorso di Denis Dosio e Fausto Leali in questa edizione del Grande Fratello Vip. Prima dell’influencer, “punito” con il provvedimento definitivo per una bestemmia, il cantautore è stato costretto a lasciare il reality per alcune frasi che hanno scatenato una bufera. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’avventura dial GF Vip si è chiusa con una squalifica,scattatouna bestemmia all’interno della casa di Cinecittà. Sui social e in tv ladell’influencerl’amara conclusione della sua esperienza nel reality., laalla squalifica dal GF Vip Squalifica: è il comune denominatore del percorso die Fausto Leali in questa edizione del Grande Fratello Vip. Prima dell’influencer, “punito” con ildefinitivo per una bestemmia, il cantautore è stato costretto a lasciare il reality per alcune frasi che hanno scatenato una bufera. ...

gppmainagioia : Se non dovessero squalificare la contessa sarebbero dei grandissimi clown. Hanno squalificato Denis Dosio per molto meno. #GFvip - ev_mattanaa : RT @giorgiaclx: Ma possiamo scrivere a Denis Dosio e chiedere se in hotel avevano i telefoni? Mi stuffa aspettare fino a domani #gfvip - spaechless : Ma come hanno squalificato Denis Dosio dal gf rido - erisorbit : RT @JINW4SABl: hanno eliminato denis dosio per una bestemmia nonostante l'italia sia un paese laico ma lasciano stare questa vecchia megera… - forsammyy : RT @JINW4SABl: hanno eliminato denis dosio per una bestemmia nonostante l'italia sia un paese laico ma lasciano stare questa vecchia megera… -